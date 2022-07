Konzernweit waren die Kosten und die Erträge praktisch unverändert. Im Investmentbanking brach der Vorsteuergewinn um 39 Prozent ein. Vor allem die Beratung von Firmen bei Börsengängen und Übernahmen lahmte. Ein ähnlicher Trend hatte sich bereits bei den US-Großbanken wie Goldman Sachs gezeigt, die neben der Flaute im Investmentbanking auch unter Rückstellungen für Kreditausfälle litten. Die Gefahr einer Rezession dürfte sich auch in den Gewinnzahlen der europäischen Banken zeigen. Die Deutsche Bank veröffentlicht ihre Zahlen zum zweiten Quartal am 27. Juli.

Millionäre und Milliardäre verhalten sich passiv

Auch im UBS-Kerngeschäft Vermögensverwaltung hinterließen Konjunktur- und Inflationssorgen Bremsspuren. Viele Millionäre und Milliardäre hielten die Füße still an statt zu handeln, sodass die Transaktionseinnahmen zurückgingen. Wegen der sinkenden Börsenkurse ließen auch die an die Depots der Kunden gekoppelten Gebühreneinnahmen nach. Immerhin spülten die Zinserhöhungen der US-Notenbank dem Institut mehr Geld in die Kasse, sodass der Vorsteuergewinn der Division insgesamt um elf Prozent sank. Die Kunden trugen netto bescheidene 0,4 Milliarden Dollar an gebührengenerierendem Vermögen zu dem Institut.