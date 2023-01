Schweizer Großbank UBS kann trotz hoher Gewinne nicht überzeugen

Die größte Schweizer Bank UBS hat ihren Gewinn im Jahr 2022 überraschend gesteigert. Dank eines unerwartet guten Schlussquartals und gesunkener Personalkosten stand am Ende ein Gewinn von 7,6 Milliarden US-Dollar (rund sieben Milliarden Euro) in den Büchern und damit 2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das von Ralph Hamers (57) geführte Institut am Dienstag in Zürich mitteilte. Damit übertraf die UBS die Erwartungen von Analysten deutlich. Die Dividende soll wie geplant von 50 auf 55 Cent steigen. Außerdem will das Institut im neuen Jahr erneut mehr als fünf Milliarden Dollar in den Rückkauf eigener Aktien stecken.