Die Fotoagentur von Christian Bluhm indes steht offenbar schon: Laut "Inside Paradeplatz" firmiert die Agentur in Zürich unter dem Namen "Christian Bluhm Photography AG ". Auf der dazugehörigen Website gibt Bluhm Einblicke in die Anfänge seiner Fotografie-Karriere.

Ein Schlüsselerlebnis für ihn: Ein Freund zeigte ihm einst, wie er seine Low-Budget-Kamera manuell so einstellt, dass er ein klares Foto einer Sternkonstellation schießen kann. Seitdem trägt der Banker Bluhm immer eine Kamera mit sich. "Diese Erfahrung faszinierte mich so sehr, dass ich eine nie endende Reise in die professionelle Fotografie begann."