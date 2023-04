Dass UBS selbst ihre Probleme hat und nicht frei von Altlasten ist, zeigt auch die Abstimmung zur Entlastung des Managements. Die Aktionäre erteilten dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung zwar mit 94 Prozent die Entlastung für das vergangene Geschäftsjahr. Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde dabei aber der Steuerstreit mit Frankreich ausgeklammert.

Im Dezember 2021 war UBS in zweiter Instanz vom Berufungsgericht in Paris wegen unerlaubter Geldgeschäfte und der Beihilfe zur Geldwäsche schuldig gesprochen worden. Dagegen ging die Bank erneut in Berufung. Das französische Gericht hatte die Einziehung von Geldern und Entschädigungszahlungen an den französischen Staat in Höhe von insgesamt 1,8 Milliarden Euro verlangt sowie eine Geldbuße von 3,75 Millionen Euro.