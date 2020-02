An der Spitze der schweizerischen Bank UBS kommt es zu einem Wechsel. Der Chef der holländischen Bank ING , Ralph Hamers (54) löst Sergio Ermotti (59) zum 1. November als Vorstandsvorsitzenden ab, teilte der UBS-Verwaltungsrat in der Nacht zum Donnerstag mit.

Demnach wird Hamers schon Anfang September in die Konzernleitung aufgenommen, "um einen reibungslosen Übergang in der Führung sicherzustellen". "Ralph Hamers ist der richtige CEO, um unsere Bank durch die nächste Phase ihrer Entwicklung zu führen", erklärte UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber laut Mitteilung. Hamers sei ein "sehr respektierter Branchenkenner mit einer ausgewiesenen Expertise in der digitalen Transformation".

Zuvor hatte die "Financial Times" über die Personalie berichtet. Dem Bericht zufolge sei Weber schon vor Monaten an Hamers herangetreten - denn schon damals sei klar gewesen, dass Ermottis Vertrag nicht verlängert werde.

Hamers ist seit 1991 für die ING Group tätig und seit 2013 deren Chef. Er führte die Bank durch den Abschluss ihrer Umstrukturierung nach der Finanzkrise, wobei er die Staatshilfe zurückzahlte und zu Dividendenzahlungen zurückkehrte. Unter seiner Führung investierte die Bank zugleich stark in digitale Dienstleistungen und verkleinerte ihr Filialnetz drastisch.

In Hamers verhängten niederländische Behörden allerdings auch die Rekordstrafe von 775 Millionen Euro wegen Regelverstößen. Die Bank darf seit mehr als einem Jahr keine neuen Kunden in Italien mehr aufnehmen, berichtet die "FT".

rei