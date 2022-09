Nach gescheiterter Übernahme Geldsegen für UBS-Aktionäre

Anfang September hatte die UBS mitgeteilt, dass sie auf die 1,4 Milliarden Dollar schwere Übernahme der amerikanischen Wealthfront verzichtet. Der Kauf der US-Firma, die eine automatisierte Vermögensverwaltung anbietet, war der bisher deutlichste Beleg für die Strategie von Konzernchef Ralph Hamers (56), die Digitalisierung des Vermögensverwaltungsgeschäfts voranzutreiben.

Offenbar sehe das UBS-Management mehr Wert im Rückkauf eigener Aktien als in diesem Zukauf, erklärte Jefferies-Analystin Flora Bocahut. Die geplante Übernahme wäre teuer gewesen, erklärte sie weiter. An der Börse gewann die UBS-Aktie 1,3 Prozent an Wert, während der europäische Bankensektor insgesamt seitwärts tendierte.