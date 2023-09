3000 Jobs fallen weg: "Die Credit Suisse verschwindet, die Menschen nicht"

Jetzt will das Management um Bankchef Ermotti die Credit Suisse komplett in die UBS integrieren. Der Zusammenschluss der rechtlichen Einheiten soll schon im kommenden Jahr stattfinden. "Die Marke Credit Suisse und die Geschäftstätigkeiten werden bis zur Migration der Kunden in unsere Systeme fortgeführt, die voraussichtlich im Jahr 2025 abgeschlossen sein wird", erklärte die Bank.

Wie viele Beschäftigte in diesem Zuge insgesamt genau ihre Jobs verlieren, ließ die UBS zwar weiterhin offen. Allein in der Schweiz dürfte die Integration der Credit Suisse zu etwa 3000 Entlassungen führen, sagte Ermotti in einer Telefonkonferenz mit Analysten. 1000 davon dürften direkt bei der Credit Suisse in der Schweiz wegfallen; etwa 2000 durch die notwendige Restrukturierung. Ein Großteil der Einsparungen solle durch natürliche Fluktuation, Pension und Verlagerung erzielt werden, so Ermotti. Im Vorfeld kursierten deutlich höhere Zahlen und Spekulationen über einen Jobabbau von insgesamt rund 30.000 bis 35.000 Stellen. Ende vergangenen Jahres kamen UBS und Credit Suisse zusammen auf etwa 120.000 Arbeitsplätze.