Anfang Mai hatte Ermotti einen Abschluss der Transaktion Ende Mai oder Anfang Juni in Aussicht gestellt.

Die UBS hatte im März zugestimmt, die Credit Suisse in einer von der Schweizer Regierung und der Finanzaufsicht orchestrierten Notoperation zu übernehmen. Abgesichert mit staatlichen Garantien war die Bank bereit, ihre angeschlagene Konkurrentin für drei Milliarden Franken zu schlucken.

Ist die künftige UBS zu groß für die Schweiz?

Ermotti, der schon von 2011 bis 2020 an der Spitze der UBS stand, kehrte danach auf den Chefsessel zurück. Er betonte zwar, dass es sich bei dem Deal um eine Übernahme und nicht um eine Fusion handele. Ermotti sagte jedoch ebenso, dass die Credit Suisse über viele gute Mitarbeiter und Talente verfüge, was darauf hindeutet, dass die Führungskräfte der Credit Suisse in der fusionierten Gruppe eine größere Rolle spielen könnten, als es das im letzten Monat vorgestellte Führungsteam vermuten ließ. Bei dieser Umbildung des Managements wurde lediglich der CEO der Credit Suisse, Ulrich Koerner (60), in die Führungsspitze aufgenommen.