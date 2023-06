Ermotti hatte Stellenabbau bereits in Aussicht gestellt

UBS-Konzernchef Sergio Ermotti (63) hatte am Dienstag erklärt, dass die Integration der Credit Suisse in die UBS "sehr gut" verlaufe. Erste Weichenstellungen hat Ermotti bereits vorgenommen. So wurde die Zusammensetzung der Geschäftsleitung und der Führungsebene darunter festgelegt. Ermotti hatte in der Vergangenheit einen Stellenabbau in Aussicht gestellt, um Doppelstrukturen zu vermeiden und Synergien aus dem Zusammenschluss zu heben. Die Bank müsse die Kostenbasis der eigenständigen und der kombinierten Organisationen prüfen und ein nachhaltiges Modell finden. "Das wird schmerzhaft sein", sagte Ermotti.