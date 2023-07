Wettbewerbern eröffnen sich damit zugleich Chancen, erfahrene Banker abzuwerben, für die die UBS keine Verwendung hat. Und diese scheinen sie zu nutzen: So wechselten laut einem Bericht der "Financial Times" bereits 120 leitende Investmentbanker der Credit Suisse zu anderen Geldinstituten. Die Deutsche Bank soll 40 ehemalige Investmentbanker der Credit Suisse übernommen haben, Jeffries habe mindestens 25 und die spanische Großbank Santander mindestens 20 weitere Top-Kräfte der Credit Suisse eingestellt. Mindestens 16 weitere Institute hätten einzelne Beschäftigte oder auch ganze Teams sowie Nachwuchskräfte der Credit Suisse mit einem neuen Arbeitsvertrag ausgestattet, heißt es in dem Bericht weiter. Das Ausmaß der Abwanderung von Topkräften sei dabei größer, als die UBS erwartet habe. Die genannten Banken wollten sich zu dem Bericht nicht äußern.