Die EU-Bankenbehörde EBA prüft in den nächsten Monaten die Widerstandsfähigkeit europäischer Geldhäuser in einem groß angelegten Stresstest. An dem Belastungscheck nehmen diesmal 70 Finanzinstitute teil, 20 mehr als beim letzten Stresstest 2021, wie die europäische Bankenbehörde EBA am Dienstag mitteilte. Die Aufseher wollen unter anderem prüfen, wie die Institute mit einem herben Wirtschaftseinbruch, sowie einer anhaltend starken Inflation und hohen Zinsen zurechtkommen. Die Banken müssen unter anderem zeigen, ob sie in einer solchen Situation noch über ausreichend Kapital verfügen. Die Ergebnisse will die EBA Ende Juli veröffentlichen.