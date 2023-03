"UBS schmeißt CEO Ralph Hamers raus und ersetzt ihn durch Sergio Ermotti. Schon seit längerer Zeit war die Stimmung zwischen dem Verwaltungsratspräsidenten Colm Kelleher und Ralph Hamers angespannt. Offenbar sieht man in Hamers nicht den richtigen Mann für die Großübernahme der Credit Suisse", sagt Daniel Bosshart, Finanzanalyst bei der Kantonalbank Luzern. Ermotti habe zudem mit Verwaltungspräsident Axel Weber die neue Strategie der UBS geprägt. "Diese zielte darauf ab, das Investmentbanking zurückzufahren und den Fokus auf die Vermögensverwaltung – das Wealth Management – zu legen, also genau das, was mit der übernommenen Credit Suisse nun zu tun ist", so Bosshart. Mindestens für die kommenden beiden Jahre werde die neue UBS aber damit beschäftigt sein, die Credit Suisse zu integrieren.