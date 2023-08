Die Deutsche Bank holt einen neuen Leiter für ihre Lobbyarbeit und siedelt die Stelle künftig in Brüssel und London an. Stephen Fisher kommt vom US-Vermögensverwalter Blackrock und soll den Posten des Leiters für politische Angelegenheiten zum 1. Oktober übernehmen, wie Deutschlands größte Bank am Donnerstag mitteilte.