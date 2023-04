Im März waren kurz hintereinander die Silicon Valley Bank und die Signature Bank in die Knie gegangen, nachdem Kunden ihr Geld abgezogen hatten. In einer konzertierten Aktion hatten Großbanken 30 Milliarden Dollar in die First Republic Bank gesteckt, um sie zu retten. Ende März musste die schweizerische Großbank Credit Suisse von ihrer Konkurrentin UBS in einer Notaktion übernommen werden.

Fed plant Überarbeitung der Bankenaufsicht

Die US-Notenbank Federal Reserve hat in einer Analyse des Zusammenbruchs der kalifornischen Silicon Valley Bank Versäumnisse ihrer Aufsicht eingeräumt und strengere Regeln für Geldhäuser angekündigt. Die Aufsicht der Fed über die in Santa Clara ansässige Regionalbank habe sich als unzureichend erwiesen, die Regulierungsstandards seien zu schwach, teilte die US-Notenbank am Freitag mit.