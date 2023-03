Der Aufstieg Reuters ging nicht ohne interne Konflikte vonstatten. So musste sich der bayerische Kandidat zunächst gegen die Chefin des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe, Liane Buchholz (58), durchsetzen. Der studierten Finanzmathematikerin wurde schon seit Jahren Interesse am obersten DSGV-Job nachgesagt – sie wäre die erste Frau auf dem Posten gewesen. Doch die von Männern dominierte Verbandsspitze machte von Anfang an Front gegen Buchholz.