Spitzenreiter in NRW

Im Ländervergleich gibt es in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die meisten Topmanager mit einem Millionengehalt, dicht gefolgt von Schleswig-Holstein. In Hessen finden sich diese hingegen nur in der Frankfurter Sparkasse.

Zwei Sparkassen in Nordrhein-Westfalen ragen besonders heraus: Die Sparkasse Aachen mit fünf Vergütungs-Millionären und damit mit den meisten bekannten hierzulande sowie die Sparkasse Münsterland-Ost, bei der ein Mitarbeiter 2021 ein Gehalt in Höhe von mehr als sechs Millionen Euro kassierte. Die beiden Sparkassen wollten sich auf Anfrage nicht dazu äußern. Zwar gehen aus den Berichten keine Namen hervor, aber der Spitzenverdiener in Westfalen ist bekannt: Markus Schnabel (56), bis zu seinem Ausscheiden im August 2021 der Vorstandsvorsitzende. Er erhielt 2021 insgesamt 6,9 Millionen Euro – davon 520.000 Euro Vergütung und 6,4 Millionen Euro Pensionsrückstellung. Zum Vergleich: 2017 hatte er insgesamt noch rund 1,2 Millionen Euro erhalten. Sein Nachfolger ist seit knapp einem Jahr Klaus Richter (54).