Was passiert mit den Anlegergeldern?

Die US-Behörden haben am Sonntagabend angekündigt, sämtliche Einlagen des Instituts zu schützen. Finanzministerin Janet Yellen (76), Notenbankchef Jerome Powell (70) und die US-Einlagensicherung FDIC gaben in einer gemeinsamen Stellungnahme bekannt, alle Einleger der SVB würden vollständig geschützt und könnten ab Montag auf ihr gesamtes Geld zugreifen. "Der Steuerzahler wird keine Verluste im Zusammenhang mit der Abwicklung der Silicon Valley Bank tragen müssen", hieß es weiter. US-Präsident Joe Biden (80) erklärte, die Menschen bräuchten sich um ihre Einlagen nicht zu sorgen. Er kündigte außerdem Konsequenzen für jene an, die die Turbulenzen ausgelöst hätten.

Welche Folgen hat die SVB-Pleite in Deutschland?

Wegen der Schieflage der SVB schloss die deutsche Finanzaufsicht Bafin die deutsche Zweigstelle des US-Instituts. Dies stelle aber keine Bedrohung für die deutsche Finanzstabilität dar, hieß es in Frankfurt am Main. Die Bilanzsumme des Instituts belief sich nach Bafin-Angaben gemäß dem Jahresabschluss 2022 auf 789,2 Millionen Euro. Auch der Bundesverband deutscher Banken (BdB) wiegelt ab: "Die deutschen Banken sind robust, stabil und widerstandsfähig", so der BdB. "Sie haben ihr Kapital seit 2008 massiv aufgestockt."

Dennoch machte sich am deutschen Aktienmarkt am Montag Panik breit: Der Dax verlor zeitweise fast 500 Punkte und stürzte unter die Marke von 15.000 Zählern. Vor allem Finanzwerte standen unter Druck.

Droht eine weltweite Finanzkrise wie 2008?

Experten halten dies aktuell für unwahrscheinlich. Zwar wecken die Probleme der SVB und anderen Geldhäusern Erinnerungen an den Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers, der als Auslöser der globalen Finanzkrise vor etwa 15 Jahren gilt. Allerdings gibt es wichtige Unterschiede: So ist die SVB zwar kein kleines Institut, nach Bilanzsumme rangiert sie an Platz 16 aller US-Banken. Allerdings ist die SVB bei Weitem nicht so groß, wie es Lehman 2008 gewesen ist. Hinzu kommt, dass die SVB ein auf Risikokapital und Start-ups in der Technologiebranche spezialisiertes Geldhaus ist, wohingegen die Bedeutung von Lehman für das Finanzsystem wesentlich größer war.

Zudem sind seit der Finanzkrise zahlreiche Sicherungsmaßnahmen beschlossen worden, die eine Wiederholung damaliger Geschehnisse verhindern sollen. "Politik, Zentralbanken und Finanzmarktteilnehmer haben gelernt", erklärt etwa Commerzbank-Experte Ulrich Leuchtmann. Insbesondere existierten heute Instrumente zur Eindämmung solcher Krisen, die nach 2008 erst geschaffen werden mussten. "Und weil sie damals nicht existierten, waren die Ansteckungseffekte damals höher als sie es heute sein dürften", erläutert Leuchtmann ein.