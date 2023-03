Mehrere Bieter für britischen Arm der Silicon Valley Bank

Indes sind mehrere Bieter an einer Übernahme des britischen Arms der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank (SVB) sind interessiert. Die Clearing-Bank The Bank of London gab am Sonntag ein offizielles Gebot für die SVB-Sparte ab. Ein Konsortium von Beteiligungsfirmen unter Führung der The Bank of London habe den britischen Behörden und der SVB die Offerte überreicht, teilte das Institut mit. Zudem erwägt einem Insider zufolge die zum japanischen Technologieinvestor Softbank gehörende OakNorth Bank ein Gebot für die Sparte, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Bei OakNorth war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. ADQ, ein von Abu Dhabi gestützes Investmentvehikel, schaue sich die britische SVB-Sparte ebenfalls an, berichtete "Sky News".