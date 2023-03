Die britische Tochter des insolventen US-Instituts hatte die internationale Großbank HSBC am Montag zum symbolischen Preis von einem Pfund übernommen. Finanzminister Jeremy Hunt (56) betonte, bei der Rettung sei kein Steuergeld geflossen. Die Konten der Kundinnen und Kunden der SVB in Großbritannien seien geschützt.

Regulärer Betrieb läuft wieder

Die SVB hat unterdessen nach den Worten ihres neuen Chefs Tim Mayopoulos ihren regulären Betrieb innerhalb der USA wieder aufgenommen. Er erwarte, dass auch internationale Transaktionen in den kommenden Tagen wieder eingerichtet werden, teilt Mayopoulos in einem Brief an die Kunden mit. "Ich bin mir bewusst, dass die vergangenen Tage für unsere Kunden und Mitarbeiter eine äußerst schwierige Zeit waren, und wir sind dankbar für die Unterstützung der großartigen Gemeinschaft, der wir dienen", sagt Mayopoulos, der am Montag von dem US-Einlagensicherungsfonds FDIC mit der Leitung der SVB beauftragt wurde.