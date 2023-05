"Dies ist ein entscheidender Moment für UBS, Credit Suisse und die gesamte Bankenbranche", erklärte Ermotti. "Mit der neuen Unternehmensstruktur und dem Führungsteam ist UBS bestens gerüstet, auf ihren bestehenden Stärken und den Erfolgen der vergangenen zehn Jahre aufzubauen." Die UBS gehe davon aus, dass der rechtliche Abschluss der Transaktion in den nächsten Wochen erfolge. Dann werde die Credit Suisse Group AG (CS) an die UBS Group AG (UBS) übergehen. Das kombinierte Unternehmen werde fünf Unternehmensbereiche, sieben Konzernfunktionen und vier Regionen sowie zusätzlich die Credit Suisse AG umfassen. Jede dieser Einheiten werde von einem Konzernleitungsmitglied vertreten, die alle an Ermotti berichteten.