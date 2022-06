Spanische Bank Santander ernennt bisherigen Mexiko-Manager zum Chef

Personalwechsel bei der Bank Santander: Héctor Blas Grisi Checa soll die Führung des spanischen Kreditinstituts übernehmen. Zum 1. Januar 2023 solle der amtierende Leiter von Santander Mexico und des Nordamerika-Geschäfts den langjährigen Konzernchef José Antonio Álvarez (67) auf dem Posten ablösen, teilte Santander am Freitag in Madrid mit. Verwaltungsratschefin Ana Botín (61) bekommt damit eine rechte Hand aus den eigenen Reihen. Die Santander-Aktie notierte zuletzt mit rund einem halben Prozent im Plus.