Rolf Elgeti hatte große Pläne. Der Immobilieninvestor wollte sich im größeren Stile als Bankier versuchen und das Frankfurter Wertpapierhaus Seydler von der französischen Oddo-Gruppe kaufen. Doch daraus wird nichts. Die Sache ist abgeblasen worden.

Man werde Seydler behalten, teilte Oddo am Freitag mit. Nach Informationen aus Kreisen, die mit der Sache vertraut sind, sind die Verkaufspläne an Bedenken der Finanzaufsicht BaFin gescheitert. Offiziell wollte sich die Behörde dazu nicht äußern.

Elgeti, der ehemalige Chef der TAG Immobilien, hatte bereits im Herbst 2018 den Kauf von Seydler vereinbart - gemeinsam mit René Parmentier, dem Chef des Instituts. Die beiden kennen sich seit Jahren. Elgeti gehört zu den Kunden von Seydler. Die Bank stellt als so genannter "Market Maker" oft sicher, dass sich für die Aktien kleinerer Firmen auch Abnehmer finden. Elgeti wollte Seydler stärker auf die die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen ausrichten, die bei Großbanken und führenden Investmentbanken häufig durchs Raster fallen.

Bei einer solchen Übernahme prüft die BaFin in einem so genannten Inhaberkontrollverfahren die finanzielle Situation des Käufers, seine fachliche Eignung und persönliche Zuverlässigkeit. Elgeti investiert nicht nur in Immobilien, sondern auch in junge Firmen. Eines der Start-ups hatte vor einigen Monaten für Negativschlagzeilen wegen massiver Bilanzfehler gesorgt und einen Rüffel der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung kassiert.

Nachdem sich die Prüfung beim geplanten Kauf von Seydler über eine längere Zeit hingezogen hatte und sich kein grünes Licht abzeichnete, entschieden die Beteiligten, den Prozess zu beenden. Wir hatten uns Mitte Juni als Enddatum gesetzt, sagte ein Oddo-Sprecher.

Seydler hat mehr als 60 Mitarbeiter und einer Bilanzsumme von knapp 22 Millionen Euro.