Die Investition von QIA an Credit Suisse geht auf die Finanzkrise von 2008 zurück. Ursprünglich galt das Schweizer Institut als Nutznießerin der Krise, doch eine Reihe von Fehltritten und Skandalen vernichteten Milliarden an Börsenwert. Erst kürzlich stockte der Staatsfonds seinen Anteil auf knapp 7 Prozent auf und wurde damit zum zweitgrößten Aktionär nach der Saudi National Bank, wie aus einem im Januar eingereichten Dokument hervorgeht. Nach Berechnungen von Reuters dürfte QIA durch den Verkauf an den Konkurrenten UBS mit ihren Credit-Suisse-Anteilen rund 330 Millionen Dollar verlieren. Über den Kauf können weder die CS- noch die UBS-Eigner abstimmen. Um Zeit zu sparen, paukte die Schweizer Regierung die Transaktion Mitte März mit Notrecht durch.