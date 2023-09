Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat Defizite in der Geldwäscheprävention des Zahlungsdienstleisters Payone festgestellt. So untersagte die Behörde Payone bereits Ende Juli, Transaktionen für bestimmte Geschäftskunden durchzuführen, die dem Hochrisikoportfolio angehören. Außerdem ordnete die Behörde in diesem Bereich ein Neukundenverbot an. Das teilte die Behörde diesen Donnerstag mit . Grund für die Maßnahmen sind laut Behörde hohe Geldwäscherisiken und "gravierende Defizite in der Geldwäscheprävention".