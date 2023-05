Oldenburgische Landesbank Mit den Lehren der Höllenhunde an die Börse

Bei der Bawag und dem Finanzinvestor Cerberus hat Stefan Barth gesehen, wie man die Kosten bei einer Bank in den Griff bekommt und sie mit Gewinn für die Eigner an die Börse bringt. Das will er bei der OLB nachmachen – trotz der Unruhe im Bankensektor.