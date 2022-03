Studie Finanzkonzerne investieren 740 Milliarden Dollar in fossile Energie

In fossile Energie fließt immer noch viel Geld. Die 30 größten börsennotierten Finanzkonzerne der Welt, darunter JP Morgan, Wells Fargo und Bank of America, investieren weiterhin immense Summen in Öl, Gas und Kohle.