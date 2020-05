Die Digitalbank N26 hat sich in der seiner Finanzierungsrunde über 100 Millionen US-Dollar gesichert. Das gab die Digitalbank am Dienstag bekannt. Das Unternehmen habe damit die aktuelle Finanzierungsrunde auf insgesamt 570 Millionen US-Dollar erhöht. Die Bewertung des Berliner Unternehmens bleibe trotz der Corona-Krise stabil bei 3,5 Milliarden Dollar, frohlockte N26.

An dieser Erweiterung hätten sich alle großen Investoren von N26 beteiligt, hieß es weiter. Zu den Investoren gehören der Versicherungskonzern Allianz Börsen-Chart zeigen, der Singapurer Staatsfonds, der chinesische Internet-Riese Tencent Börsen-Chart zeigen und der deutsch-amerikanische Investor Peter Thiel.

Zuletzt hatte sich die verlustreiche Smartphone-Bank unter Verweis auf den Brexit aus Großbritannien zurückgezogen. Dort hatte Konkurrent Revolut seine Bewertung mit einer Finanzierungsrunde im Februar auf 5,1 Milliarden Euro erhöhen können - und hat damit weiterhin die Nase vor den Deutschen, die sich "einer der höchsten Bewertungen aller europäischen Fintechs" rühmen, aber eben nicht den Spitzenplatz bekleiden. Neben Revolut liegt auch der schwedische Zahldienst Klarna vorn.

Immerhin demonstriert die Kapitalaufnahme, dass manche Startups weiterhin ohne Staatshilfe ihre Finanzlücken decken können - selbst wenn die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells wie bei N26 noch zu beweisen ist.

Der Umsatz lag laut Bundesanzeiger 2018 bei 43,6 Millionen Euro - vier Mal so hoch wie noch 2017. Gleichzeitig weitete sich der Verlust von 32 Millionen Euro auf 73,15 Millionen Euro deutlich aus.

Lesen Sie auch:

Wirecard und Klarna starten gemeinsame Bezahllösung für Händler

Klarna: Das Erfolgsgeheimnis des Mega-Fintechs aus Schweden Fake-Konten und Onlinebetrug: N26 hat Probleme wegen neuer Betrugsmasche

N26 zählt eigenen Angaben zufolge mehr als fünf Millionen Kunden in über zwei Dutzend Ländern. In den USA - wo das Startup seit September 2019 im Geschäft ist - seien in den vergangenen Monaten in Zusammenarbeit mit der Axos Bank mehr als 250.000 Kunden gewonnen worden, berichtete das Unternehmen im Februar.

akn/ak