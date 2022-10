Die Großbank verbuchte zudem 808 Millionen Dollar an Rückstellungen für drohende Kreditausfälle. Zum Vergleich hatte J.P. Morgan ein Jahr zuvor 2,1 Milliarden Dollar für pandemiebedingte Risikovorsorge aufgelöst.

Vorstandschef Jamie Dimon erklärte zwar, dass sich die Verbraucherausgaben und der Arbeitsmarkt in den USA bislang noch gut entwickelten. Er warnte jedoch vor "erheblichem Gegenwind", der unmittelbar bevorstehe. So führe die hartnäckig hohe Inflation weltweit zu höheren Zinsen und Ungewissheiten aufgrund strafferer Geldpolitik. Hinzu kämen geopolitische Risiken durch den Krieg in der Ukraine sowie eine fragile Lage bei Ölversorgung und -preisen.