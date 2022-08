Damit der Gewinn in diesem Jahr die Marke von einer Milliarde Euro wie geplant überspringt, dürfe sich jedoch die Konjunktur nicht noch deutlicher verschlechtern, sagte Finanzchefin Bettina Orlopp: "Ein großer Unsicherheitsfaktor bleibt in diesem Zusammenhang die Versorgung der deutschen Wirtschaft mit Gas." Die Commerzbank-Aktie hängt stark von den Entwicklungen der deutschen Wirtschaft ab. Wegen der aktuellen Situation in der Ukraine und den Gas-Problemen hat sie deshalb seit ihrem Jahreshoch im Februar rund ein Viertel an Wert verloren.