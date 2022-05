Die Lufthansa strebt Insidern zufolge den Verkauf von rund 20 Prozent ihrer Wartungstochter Lufthansa Technik an. Der Prozess werde später in diesem Jahr anfangen, sagten mit dem Vorgang Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Mehrere Finanzinvestoren bereiteten Gebote für einen 20-prozentigen Anteil vor, sagte einer der Insider.