Die Weltmarke ist mit seinen Verbrenner-Modellen so stark wie wohl nie zuvor. Ob Mercedes-Benz diese Position aber auch im Elektro-Zeitalter halten kann, ist unsicher. Welche Strategie Källenius eingeschlagen hat, warum vor allem die Signale aus China in Stuttgart für Alarmstimmung sorgen, mit welchen Ideen Mercedes sich künftig noch stärker als Luxusmarke positionieren will und welche Rolle dabei ein Kaschmir-König aus Italien spielt, darüber informiert in diesem Podcast Auto-Korrespondentin Margret Hucko im Gespräch mit Chefredakteur Sven Clausen.