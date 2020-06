Der italienische Milliardär Leonardo Del Vecchio will seinen Anteil an der größten börsengehandelten Investmentbank des Landes erhöhen. Luxottica-Gründer Del Vecchio habe die italienische Zentralbank gebeten, sein Mediobanca-Paket von 10 auf 20 Prozent auszubauen, teilte er am Montag mit. Die Mediobanca-Aktie sprang in Mailand um bis zu 14 Prozent.

Der 85-jährige Del Vecchio ist laut Forbes mit einem Vermögen von rund 25 Milliarden Dollar der reichste Mann Italiens. Er wuchs in einem Waisenhaus auf, zum Luxottica-Imperium gehört unter anderem die Brillenmarke Ray Ban. Nun schwenkt Del Vecchio im hohen Alter vom Luxus- ins Bankengeschäft um: Bereits im November hatte Del Vecchio über seine Delfin Holding rund 240 Millionen Euro investiert, um dem Alteigner UniCredit Anteile an der Mediobanca abzukaufen. Sein Anteil stieg dadurch auf rund 10 Prozent. Nun legt der Gründer der Luxuskette Luxottica noch einmal kräftig nach.

Seit dem Ausstieg der UniCredit hat Del Vecchio seine Anteile und seinen Einfluss bei Mediobanca kräftig ausgebaut. Bereits im Oktober hatte sich der Milliardär für einen neuen Businessplan bei Mediobanca stark gemacht. Die Bank solle ihre Abhängigkeit von ihrem Großaktionär Generali verringern und sich stärker auf das Investmentbanking-Geschäft ausrichten, forderte Del Veccio.

Mit seinem erneuten Investment hat Del Veccio inzwischen den Generali Konzern als größter Einzelaktionär abgelöst und dürfte damit seiner Forderung nach dem Umsatz des Instituts noch einmal Nachdruck verleihen. Seit Herbst 2019 dürfte Del Vecchio nach Berehnungen von Bloomberg rund 2 Milliarden Euro in die Mediobanca investiert haben - rund 10 Prozent seines Vermögens.

