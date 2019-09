Helaba kündigt "spürbaren Personalabbau" an

Landesbank will Bereiche um mehr als die Hälfte reduzieren

Helaba-Tower in Frankfurt am Main

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) bekommt den Druck durch Dauer-Niedrigzinsen, höhere Regulierungskosten und den scharfen Wettbewerb immer stärker zu spüren. "Wir müssen jetzt handeln", sagte Helaba-Chef Herbert Hans Grüntker bei einer Presseveranstaltung und kündigte einen "spürbaren Personalabbau" an.

Wie viele der 6100 Mitarbeiter davon betroffen sein werden, könne er noch nicht sagen. Die Helaba müsse dem Trend steigender Kosten und sinkender Erträge entgegensteuern, um Spielraum für Investitionen und weiteres Wachstum zu gewinnen, begründete Grüntker den Konzernumbau.

In einem ersten Schritt sei die Zahl der Bereiche unterhalb der Vorstandsebene, die zuletzt bei rund 40 lag, sowie deren Leitungen mehr als halbiert worden. "Wir werden einen spürbaren Personalabbau auch auf den weiteren Ebenen nicht vermeiden können", sagte Grüntker.

Derzeit analysiere die Helaba, wie umfangreich die Stellenstreichungen ausfallen sollen. Sie würden aber "sehr deutlich" unter dem Umfang auf Bereichsleiter-Ebene bleiben. Bereits im ersten Quartal 2020 wolle die Landesbank mit einer neuen Organisationsstruktur an den Start gehen.

Die Helaba hatte 2018 den jahrelangen Gewinnschwund gestoppt und nach Steuern ein Ergebnis von 278 Millionen Euro eingefahren. Mit ihrem Sparprogramm will die Bank die Kosten-Ertragsquote auf deutlich unter 70 (2018: 78,3) Prozent drücken und eine Eigenkapitalrendite von fünf bis sieben (2018: 5,4) Prozent sichern.

Vorstand stört trotz anziehender Erträge, dass sie Kosten immer noch schneller steigen als Erlöse. Deshalb sollen die Verwaltungsaufwendungen sollen zumindest mittelfristig auf dem Niveau von 2018 eingefroren werden. Schließlich stand die Bank bei der Kosten-Ertragsquote auch schon mal viel besser: So gab sie 2015 weniger als 60 Cent aus, um einen Euro Ertrag zu erzielen.

Auch Deutsche Bank und Commerzbank bauen kräftig Personal ab

Das Geschäftsmodell will die Helaba trotz der Umbaumaßnahmen nicht grundlegend ändern. Auch an Zukäufen bleibt die Landesbank interessiert, um die Erlöse gegebenenfalls auf diese Weise zu steigern, betonte Grüntker. Die Helaba hatte im vergangenen Jahr den Kommunalfinanzierer Dexia Kommunalbank Deutschland (DKD) und Teile der DVB Bank gekauft.

Die Helaba steht mit ihren noch nicht bezifferten Personalabbau nicht allein. Die Deutsche Bank hatte angekündigt, nach der geplatzten Fusion mit der Commerzbank bis zu 18.000 Stellen und damit gut jeden fünften Arbeitsplatz abzubauen.

Die Commerzbank will Berichten zufolge bis zu 2500 weitere Jobs in der Zentrale abbauen und auch ihr Filialnetz von derzeit rund 1000 Zweigstellen erheblich eindampfen. Dabei hatte ist die Bank in den vergangenen Jahren bereits erheblich geschrumpft. Die Zahl der Vollzeitkräfte sank von 43.300 zur Verkündung der Strategie im Herbst 2016 auf 40.700 Ende Juni 2019. Bis Ende 2020 sollen es nach aktueller Planung etwa 38.000 sein.

rei mit Nachrichtenagenturen