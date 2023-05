US-Bankenkrise KPMG war Wirtschaftsprüfer aller drei US-Kollaps-Banken

Zuerst kollabierte im März die Silicon Valley Bank in San Francisco und löste damit ein weltweites Bankenbeben aus. Kurz darauf brach auch die Signature Bank in New York zusammen. Und am vergangenen Wochenende folgte First Republik. Die Bank, bis dato unter den Top 15 der US-Banken, wurde von den kalifornischen Aufsichtsbehörden beschlagnahmt und später von Branchenprimus J.P. Morgan übernommen.