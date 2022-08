Der drastische Anstieg der Verluste bei Klarna wurde maßgeblich durch die gestiegenen Verwaltungskosten verursacht: die Kosten für den Betrieb des Unternehmens, einschließlich der Gehälter, sind um mehr als 40 Prozent auf 10,2 Milliarden Kronen (rund 950 Millionen Euro) gestiegen. Um die Kosten in den Griff zu bekommen, hatte Klarna bereits angekündigt, 10 Prozent des Personal zu feuern. "Wir mussten einige harte Entscheidungen treffen", so Siemiatkowksi. Neben dem Personalabbau will er auch die Kreditausfälle der Buy-Now-Pay-Later-Plattform begrenzen, sowie sich stärker auf Geschäfte konzentrieren, die Profitabilität versprechen. Die Maßnahmen würden sich noch nicht in den Zahlen widerspiegeln, erklärte Siemiatkowski den Investoren nun.