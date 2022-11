Die positiven Botschaften überdecken auch nicht die dramatischen Zahlen für die ersten neun Monate 2022. Klarna verzeichnete insgesamt einen operativen Verlust von umgerechnet rund 760 Millionen Euro – das sind mehr als zweieinhalb mal so viel wie in der gleichen Periode des Vorjahres. Wesentlich dafür ist auch die gestiegenen Kreditausfälle: Bis Ende September platzten Kredite im Wert von umgerechnet rund 390 Millionen Euro – im Vergleich zur Vorjahresperiode ist das eine Zunahme von 46 Prozent.

Insbesondere diese Zahl dürfte die Investoren interessieren. Unter anderem vergibt Klarna als sogenannter Buy-now-pay-later-Anbieter kurzlaufende Konsumentenkredite an Käuferinnen und Käufer in Onlineshops. Deren Bonität ist gerade in Zeiten drohender Rezession ein Risiko. Relativ zur Gesamtsumme der über Klarna abgewickelten Onlinekäufe sei die Ausfallquote in den Sommermonaten im Vergleich zum Vorquartal zwar gesunken, auf nun 0,7 Prozent, so das Unternehmen. Aber in absoluten Zahlen dürfte die Summe auch im Quartalsvergleich gestiegen sein.