Die US-Notenbank Fed will mit höheren Leitzinsen die steigende Inflation in den Griff bekommen. Sie hatte den Leitzins in mehreren Schritten auf eine Spanne von derzeit 5,0 bis 5,25 Prozent angehoben. Experten rechnen mit einer weiteren Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte auf der Sitzung Ende Juli. Wegen der höheren Leitzinsen erhöhen die Banken auch die Kosten für Kredite ihrer Kunden, was zuletzt die Gewinne getrieben hatte.