Eine nachlassende Fusions- und Übernahmeaktivität im Unternehmenssektor sowie ein deutlicher Rückgang im Handelsgeschäft haben den Gewinn des US-Bankenprimus JPMorgan im Auftaktquartal gedrückt. Nach Angaben des Geldhauses haben die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges bereits im ersten Quartal rund eine halbe Milliarde Dollar an bilanziellen Belastungen verursacht. Die Summe umfasse erhöhte Finanzierungskosten ebenso wie Wertberichtigungen wegen gestiegener Rohstoffpreise und Geschäftspartnern mit Russland-Bezug.

Auch ohne die Folgen des Krieges und der Sanktionen gegen Russland verdiente JPMorgan im ersten Quartal wesentlich weniger als ein Jahr zuvor. So gingen die Einnahmen des Geldhauses um 5 Prozent auf 31,6 Milliarden Dollar zurück. Der Nettogewinn sackte um 42 Prozent auf rund 8,3 Milliarden US-Dollar (7,6 Milliarden Euro) ab. Das lag vor allem an erwarteten Kreditausfällen. So legte die Bank fast 1,5 Milliarden Dollar für gefährdete Darlehen zurück – deutlich mehr als von Experten erwartet.