Schwierige Marktverhältnisse hatten in diesem Jahr auch das von Vorstandschef James "Jamie" Dimon (66) geführte größte amerikanische Geldhaus belastet. So spielt derzeit vor allem das Investmentbanking aufgrund einer geringeren Anzahl an Börsengängen und Wertpapierausgaben sowie das abgeschwächte Anlageverhalten der Aktienanleger deutlich weniger Geld ein. Auch im Privatkundengeschäft konnten zuletzt nicht mehr so hohe Gewinne wie zuvor erzielt werden.