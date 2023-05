JPMorgan wird nun den größten Teil der Vermögenswerte der First Republic Bank und alle Einlagen, einschließlich der nicht versicherten, übernehmen, so die Aufsichtsbehörden in einer Erklärung. Die 84 Niederlassungen der gescheiterten Bank in acht Bundesstaaten werden ab Montag als Filialen der JPMorgan Chase Bank wiedereröffnet.