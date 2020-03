Der Chef der größten US-Bank JPMorgan Chase, Jamie Dimon (63), hat sich am Freitag in den frühen Morgenstunden in einer New Yorker Klinik einer Notoperation am Herzen unterziehen müssen. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen. Dimon sei auf gutem Wege der Erholung, berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf eine Mitteilung der Bank an Mitarbeiter, Aktionäre und Kunden.

Der 63-Jährige erlitt eine sogenannte Aortendissektion. Sie ist die abnorme Trennung von Gewebe in der Wand der Aorta, dem großen Blutgefäß, das das Blut vom Herzen zum Rest des Körpers transportiert. Dabei reißt plötzlich die innere Schicht der Aorta, Blut tritt aus, wodurch sich die innere und die mittlere Schicht der Aorta trennen. Die Symptome ähneln denen eines Herzinfarkts, was die Diagnose manchmal schwierig macht. Die Erkrankung ist oft tödlich, kann aber eben bei frühzeitiger Erkennung behandelt werden, erläutert das WSJ.

Die gute Nachricht sei, dass die Dissektion früh festgestellt wurde, zitiert die Zeitung Dimons Vertreter Daniel Pinto und Gordon Smith. Die beiden für das Tagesgeschäft zuständigen Vorstände sollen den Konzern leiten, bis Dimon wieder genesen ist.

Mit Brustschmerzen ins Krankenhaus

Dem Bericht zufolge checkte Dimon in ein Krankenhaus in Manhattan ein, nachdem er während der Vorbereitung auf die Arbeit Brustschmerzen erlitten hatte. Dimon hätte vor der mehrstündigen OP die Zeit noch damit verbracht, E-Mails zu verschicken, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Klinikkreise.

Für den bekannten Wall-Street-Manager ist es nicht der erste schwere gesundheitliche Rückschlag: Im Sommer 2014 hatte sich Dimon wegen Kehlkopfkrebs behandeln lassen müssen, konnte sich aber wieder rasch erholen. Gleichwohl, glaubt das "Wall Street Journal", dürfte der Zwischenfall die Spekulationen über Dimons vorzeitigen Rücktritt wieder aufleben lassen.

Der Manager leitet JPMorgan Chase seit 2004 und hat die Bank unter anderem erfolgreich durch die schwere Finanzkrise geführt. Heute ist Dimon ist einer der mächtigsten, prominentesten und auch bestbezahltesten Bankchefs in den USA. Anfang 2018 verpflichtete er sich, den Vorstandsvorsitz bei JPMorgan für weitere fünf Jahre zu übernehmen.

Spekulationen um vorzeitigen Rücktritt könnten erneut aufkommen

Zu Spekulationen eines vorzeitigen Rücktritts erklärte Dimon unlängst, er habe es nicht eilig, die Bank zu verlassen. "Meine Aussage bleibt die gleiche - es sind fünf Jahre", betonte er laut Wall Street Journal in einem Telefongespräch mit Reportern im Januar. "Wann und ob wir jemals ein tatsächliches Datum für den Ruhestand festlegen, werden wir Sie wissen lassen."

Wenn man es überhaupt so formulieren darf, die gesundheitlichen Probleme ihres Chefs ereilen die Bank zur Unzeit: Denn wie ihre Wettbewerber hat JPMorgan mit der Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie zu kämpfen. Die Aktien der US-Großbank sind aufgrund der Befürchtung, dass der Ausbruch die US-Wirtschaft belasten könnte, stark gefallen. Laut WSJ arbeite JPMorgan an Notfallplänen, um bei möglichen Krankheitsfällen unter den Beschäftigten, den Betrieb sicherzustellen.

mit dpa