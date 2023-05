Die Übernahme der kollabierten First Republic Bank lässt die größte US-Bank JP Morgan etwas zuversichtlicher auf das laufende Jahr blicken. Der Nettozinsüberschuss exklusive des Investmentbankings (Markets) solle dieses Jahr statt 81 rund 84 Milliarden US-Dollar (77,7 Milliarden Euro) betragen, wenngleich es noch Unwägbarkeiten gebe, teilte das Institut am Montag in New York auf einer Investorenveranstaltung mit. Die mittelfristigen Auswirkungen der Transaktion stehen derweil noch nicht ganz fest. Zudem äußerte sich das Management unter CEO Jamie Dimon (67) zu den in diesem Jahr auflaufenden Kosten durch die Übernahme der US-Regionalbank.