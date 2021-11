Witze über Volksrepublik JP-Morgan-Chef Dimon muss gegenüber China zurückrudern

Ein paar flapsige Bemerkungen über China, aus dem Munde von JP-Morgan-Chef Jamie Dimon - so etwas kommt nicht unbedingt gut an in Peking. Das dachte sich wohl auch der CEO der größten US-Bank - und zog seine Äußerungen eiligst zurück.