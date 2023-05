Der Deal markiert das Ende einer abermals dramatischen Zuspitzung im Bankensektor. Die First Republic, bis vor Kurzem selbst noch unter den Top 15 der amerikanischen Banken, gehörte zu den regionalen Kreditgebern in den USA, die seit März am stärksten von den Turbulenzen im Bankensektor betroffen waren. In Folge des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank in San Francisco und der Signature Bank in New York, hatten Einleger in Massen in Geld von kleineren Instituten abgezogen. Nachdem sich die erste Panik beruhigt zu haben schien, sah es zunächst auch gut für die First Republic aus. Doch in der vergangenen Woche flüchteten die Anlegerinnen und Anleger erneut, nachdem die Bank bekannt gegeben hatte, dass im ersten Quartal mehr als 100 Milliarden Dollar Einlagen abgeflossen waren – und dass sie neue Optionen prüfen wolle.