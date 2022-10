Nach der jüngsten Zinswende geht die Direktbank ING neue Wege, um Kunden zu gewinnen. Die deutsche Tochter der niederländischen Großbank zahlt ihren Kunden bald wieder Zinsen auf Tagesgeld. "Wir werden als erste Großbank in Deutschland die Tagesgeldzinsen für alle zurückbringen", kündigte ING-Deutschland-Chef Nick Jue (57) am Donnerstag in Frankfurt am Main an. Vom 6. Dezember an werde die Bank Kundinnen und Kunden 0,3 Prozent auf Tagesgeld zahlen – "und zwar ohne Bedingungen".