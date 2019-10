Die Staatsanwaltschaft Köln hat offenbar Ermittlungen gegen zwei frühere Manager der HSH Nordbank aufgenommen. Grund ist der Verdacht auf schwere Steuerhinterziehung. Das berichten mehrere Medien am Dienstag. Laut "Handelsblatt" geht es dabei um Cum-Ex-Geschäfte in der Zeit als die HSH Nordbank bereits mit drei Milliarden Euro Steuergeldern gestützt wurde. Dabei sollen umstrittene Aktiengeschäfte rund um einen Dividendenstichtag getätigt worden sein.

Eine interne Prüfung der Geschäfte soll der frühere Finanzvorstand und heutige Vorstandsvorsitzende Stefan Ermisch angestoßen haben, der 2012 zur HSH Nordbank gekommen war. Die Bank wurde im vergangenen Jahr privatisiert und dann in Hamburg Commercial Bank umbenannt.

Cum-Ex gilt als größter Steuerskandal Deutschlands. Mehr als 130 Banken gelten als verdächtig. Bei Cum-Ex stehen Aktien mit (cum) und ohne (ex) Dividendenanspruch im Mittelpunkt. Dabei wird den Finanzämtern vorgegaukelt, es gebe mehrere Eigentümer von ein und derselben Aktie, einer führt Kapitalertragssteuer ab, mehrere lassen sie sich erstatten. Der Staat zahlt also mehr Geld wieder aus, als er zuvor an Steuer eingenommen hat. (Lesen Sie hier mehr zum Hintergrund zu Cum-ex und Cum-Cum- Geschäften) Bundesweit geht man von einem Gesamtschaden für die Steuerzahler von rund zwölf Milliarden Euro aus.

Laut Aussagen von zwei angeklagten Aktienhändlern, die für die Hypo-Vereinsbank (HVB) tätig waren und wegen Cum-Ex-Geschäften vor Gericht stehen, soll die HSH Nordbank tief in derartige Geschäfte verstrickt gewesen sein, heißt es in dem Bericht.

Anfang 2014 räumte die HSH Nordbank selbst ein, zu Unrecht 112 Millionen Euro Steuern kassiert zu haben und zahlte 126 Millionen Euro einschließlich der Zinsen an die Staatskasse. Eine strafrechtliche Verfolgung, die die Akteure zur Verantwortung hätte ziehen können, blieb jedoch zunächst aus. Die Staatsanwaltschaft Köln mit der Sondereinheit für Cum-Ex-Geschäfte geht dem Verdacht nun nach.

Die Aufarbeitung des Cum-Ex-Steuerskandals wird wahrscheinlich eine Flut an Anklagen und Strafbefehlen nach sich ziehen, heißt es derweil. Die Staatsanwaltschaft habe bereits 400 Personen als Beschuldigte erfasst, hatte NRW-Justizminister Peter Beisenbach (CDU) erst Mitte September gesagt.

akn