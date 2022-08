Großaktionär forderte Aufspaltung von HSBC

Der Mehrheitsaktionär von HSBC, der chinesische Versicherer Ping An, hatte im April die Aufspaltung des Bankkonzerns gefordert. Einige Investoren in Hongkong unterstützen den Vorschlag, zum Beispiel das profitable Asiengeschäft abzuspalten. Ein Politiker aus Hongkong forderte im April, dass HSBC Vertreter des chinesischen Versicherers in den Vorstand holt. "Es gibt einen potenziellen Interessenskonflikt aufgrund der Überschneidung in ihrem Geschäftsmodell mit unserem hinsichtlich des Banking- und Versicherungsgeschäfts", reagierte Quinn am Montag auf diese Forderung.