Die britische Großbank HSBC prüft innerhalb des neuen Sparprogramms den Abbau von bis zu 35.000 Stellen. Die Zahl der Mitarbeiter könnte in den kommenden drei Jahren um rund 15 Prozent von rund 235.000 auf etwa 200.000 sinken, sagte Interims-Konzernchef Noel Quinn der Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag in einem Interview. Zuvor hatte die Bank mitgeteilt, die Kosten wegen der niedrigen Profitabilität in einigen Bereichen weiter drücken zu wollen.

Quinn hatte den Posten als Konzernchef im vergangenen Jahr nach dem überraschenden Rücktritt von John Flint im Sommer kommissarisch übernommen. Verwaltungsratschef Mark Tucker hatte damals gesagt, dass die Suche nach einem neuen Chef sechs bis zwölf Monate dauern könne. In der Mitteilung zu den Jahreszahlen hieß es nur, dass es nichts Neues zur Chefsuche gebe und der Zeitplan weiter stehe.

Stellen will HSBC nicht nur in Asien streichen, sondern auch laut Bloomberg auch im europäischen und US-amerikanischen Investment-Banking-Geschäfts, insbesondere im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere.

In den USA würden die mit ihren Handelsgeschäften verbundenen Vermögenswerte im Zuge der geplanten Kostensenkungen fast halbiert werden. HSBC werde auch sein Privatkundennetz um 30 Prozent verringern.

Konzerngewinn halbiert sich, HSBC spart zusätzlich 4,5 Milliarden Dollar

Wegen der niedrigen Profitabilität und Problemen soll bis zum Jahr 2022 die Kostenbasis unter die Marke von 31 Milliarden Dollar gedrückt werden. Das Volumen des neuen Sparprogramms bezifferte die Bank auf 4,5 Milliarden Dollar. Zugleich kündigte HSBC an, im laufenden und kommenden Jahr die Aktienrückkäufe auszusetzen.

Das schwache Geschäft in einigen Bereichen brockte der Bank im vergangenen Jahr einen Gewinnrückgang ein. Der Überschuss fiel um rund die Hälfte auf knapp sechs Milliarden Dollar (5,5 Milliarden Euro). Grund dafür sind Abschreibungen von 7,3 Milliarden Dollar auf das Geschäft an den Finanzmärkten weltweit und Firmenkunden in Europa.

Bereinigt um Sondereffekte legte der Gewinn vor Steuern allerdings um rund fünf Prozent auf 22,2 Milliarden Dollar zu und fiel damit etwas besser aus, als Experten erwartet hatten.

rei mit Bloomberg