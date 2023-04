Goldman schert aus dem Branchentrend aus

Damit gilt Goldman Sachs als die Ausnahme unter den Großbanken der Wall Street, die zum Beginn der Bilanzsaison vergangene Woche mit kräftigen Gewinnanstiegen überrascht und die Börsen beflügelt hatten. Auch JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo, die ihre Quartalszahlen am Freitag vorgelegt hatten, profitierten vor allem von dem robusten Geschäft mit Privatkunden und einem steigenden Zinsüberschuss.

Noch am Vortag hatte Goldman Sachs für positive Schlagzeilen gesorgt. Zusammen mit dem Techgiganten Apple bietet die Großbank in den USA ab sofort ein Sparkonto mit einem Jahreszinssatz in Höhe von 4,15 Prozent an. Das ist mehr als das Zehnfache des durchschnittlichen Sparkontozinses in den USA, der momentan bei 0,37 Prozent liegt, wie die "Financial Times" berichtet hatte . Die beiden Konzerne stellten das Sparkonto am Montag als gemeinsames neues Produkt für Nutzer der Kreditkarte "Apple Card" vor.