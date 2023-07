An der Börse wurden die Neuigkeiten eher negativ aufgenommen. Kurz nach Handelsbeginn in New York verlor die Goldman-Aktie gut 1 Prozent und gehörte damit zu den größten Verlierern im US-Leitindex Dow Jones Industrial. Zwar gingen die gesamten Erträge nicht ganz so stark zurück, wie Analysten befürchtet hatten. Beim Zinsüberschuss hatten sich Experten allerdings mehr erhofft.